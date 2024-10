Apple: Nuovi Prodotti in Arrivo – Roadmap 2024 e 2025

Apple si prepara a rivelare una nuova gamma di prodotti tecnologici nelle prossime settimane, con un evento fissato per il 30 ottobre e la disponibilità dei nuovi dispositivi a partire dal 1° novembre. Secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, tra i prodotti in arrivo ci saranno diversi modelli di Mac equipaggiati con il nuovo chip M4, tra cui il MacBook Pro entry-level da 14 pollici, i MacBook Pro di fascia alta da 14 e 16 pollici, un iMac aggiornato e un Mac mini rinnovato. È previsto anche un aggiornamento dell’iPad mini.

Nonostante queste novità, ci sono alcuni dispositivi molto attesi che non verranno lanciati prima della prima metà del 2025. Tra questi ci sono il MacBook Air M4 da 13 e 15 pollici, un nuovo iPad Air, il nuovo iPhone SE, nuovi AirTag e una Magic Keyboard per l’iPad Air.

Parallelamente al lancio dei nuovi hardware, Apple prevede anche di introdurre iOS 18.1 il 28 ottobre, che porterà con sé le prime funzionalità di Apple Intelligence. Tuttavia, gli utenti europei dovranno attendere ulteriori sviluppi per poter utilizzare appieno queste innovazioni, in quanto l’introduzione dell’Apple Intelligence in Europa è vincolata a regolazioni normative complesse come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e l’IA Act, attualmente in fase di definizione. Il Digital Markets Act potrebbe poi influenzare ulteriormente l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi Apple e la loro interoperabilità con altre piattaforme, imponendo maggiore trasparenza riguardo agli algoritmi utilizzati.

Questi aspetti normativi hanno spinto Apple a scegliere un approccio cauteloso per il lancio dei suoi servizi in Europa, con l’adozione di un piano graduale e funzionalità che potrebbero essere adattate per soddisfare le leggi locali. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni dettagliate su quando Apple Intelligence sarà completamente implementata nel mercato europeo.

In sintesi, mentre Apple si avvia a un importante annuncio di prodotti, l’attesa per alcune innovazioni e dispositivi chiave si estenderà fino al 2025, e le complessità normative europee influenzeranno il lancio di nuove funzionalità di intelligenza artificiale.