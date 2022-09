Apple Music sostituisce Pepsi come sponsor di Rihanna al Super Bowl

La National Football League americana e Apple hanno annunciato che Apple Music sarà il nuovo sponsor ufficiale dello show nell’intervallo del Super Bowl 2023. L’azienda di Cupertino, pre promuovere il suo servizio in streaming di contenuti musicali, ha scalzato il gigante Pepsi, che era il main sponsor dell’evento dal 2013. Durante l’intervallo della partita del Super Bowl, che si terrà il 12 febbraio 2023, l’attesissimo halftime show è uno degli eventi musicali più seguiti a livello globale: lo scorso anno più di 120 milioni di spettatori hanno seguito lo show in diretta. La prossima edizione vedrà come protagonista Rihanna e il suo ritorno alla musica dopo anni di assenza dagli studi di registrazione. La conferma da parte di Rihanna è arrivata dopo il rifiuto da parte di Taylor Swift, che era stata inizialmente contattata dalla NFL ma che ha rifiutato. Nel frattempo, Apple sta puntando moltissimo sul suo servizio Apple Music e non dà tregua a Spotify con un’acerrima concorrenza. L’azienda di Cupertino punta a raggiungere 110 milioni di utenti di Apple Music entro il 2025. In confronto, già oggi Spotify ha 182 milioni di abbonati paganti.