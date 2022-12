Apple Music Sing: arriva il karaoke su iPhone, iPad e Apple TV

Apple ha annunciato Apple Music Sing, una nuova funzione che consente agli utenti della piattaforma di cantare insieme alle loro canzoni preferite con impostazioni vocali regolabili e con i testi in tempo reale. Apple Music Sing offre diverse visualizzazioni dei testi per aiutare a cantare da solista, come seconda voce o in duetto. Il tutto integrato nella classica esperienza dei testi di Apple Music. Apple Music Sing sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine del mese per chi ha un abbonamento a Apple Music, e si può usare su iPhone, iPad e sulla nuova Apple TV 4K. “I testi dei brani sono da sempre una delle funzioni più apprezzate di Apple Music”, ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President Apple di Apple Music e Beats. “Sappiamo che in tutto il mondo le persone amano poter cantare sulle loro canzoni preferite, ed è per questo che abbiamo deciso di ampliare l’esperienza per renderla ancora più coinvolgente. È davvero divertente e pensiamo che piacerà molto.”

Apple Music Sing include impostazioni vocali regolabili: è possibile controllare i livelli delle voci nelle canzoni. Gli utenti possono cantare con la voce originale dell’artista, cantare da solisti o alternarsi su milioni di canzoni del catalogo di Apple Music. Le parti cantate in contemporanea dalla seconda voce possono animarsi in modo indipendente dalla parte principale, per seguirle più facilmente. Quando ci sono più voci, vengono visualizzate ai lati opposti dello schermo facilitando l’esecuzione di duetti o di brani con più voci. Apple Music lancerà anche una suite di oltre 50 playlist dedicate con i brani, i duetti, i cori e gli inni più adatti ai karaoke party casalinghi.