Apple MacBook Air 13” M4 – 16GB RAM, 256GB SSD, Argento

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

Scopri il MacBook Air 13” con chip M4 (2025)

Il MacBook Air, con il suo innovativo chip M4, è un portatile progettato per accompagnarti in ogni tua avventura. Grazie alla potenza di Apple Intelligence, puoi affrontare impegni e passioni con estrema facilità. Con un design leggerissimo e dimensioni ultrasottili, questo laptop diventa il tuo alleato ideale, ovunque tu sia.

Prestazioni sorprendenti

Il chip Apple M4 offre una velocità e fluidità senza precedenti. Sperimenta una produttività inarrestabile, anche utilizzando più app contemporaneamente, effettuando video editing o immergendoti in videogiochi ricchi di dettagli grafici.

Tecnologia all’avanguardia

Progettato per ottimizzare la tua esperienza, MacBook Air ha un display Liquid Retina da 13,6″ che riproduce un miliardo di colori. Ogni foto e video prendono vita con contrasti vivaci e dettagli nitidissimi, rendendo ogni contenuto un piacere da guardare.

Praticità e connessione

Con una batteria che dura fino a 18 ore, il MacBook Air garantisce performance straordinarie anche lontano da una presa di corrente. Inoltre, è dotato di:

Due porte Thunderbolt 4 e una porta di ricarica MagSafe, per una connettività versatile.

Compatibilità con i tuoi dispositivi Apple, per un’esperienza fluida e integrata, come copia-incolla tra iPhone e Mac.

Comunicazione e divertimento

Videocamera da 12MP con Center Stage, tre microfoni e altoparlanti dotati di audio spaziale: ogni videochiamata sarà un’esperienza coinvolgente e ogni ascolto sarà di alta qualità.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere un MacBook Air che combina design, potenza e praticità. Scegli il futuro della tecnologia: acquista ora il tuo MacBook Air e trasforma il tuo modo di vivere e lavorare!