Apple M5: la rivoluzione del chip per l’IA in California

Apple ha annunciato il lancio del nuovo chip M5, che rappresenta un significativo passo avanti nelle prestazioni dell’intelligenza artificiale per i suoi dispositivi. Realizzato con tecnologia a 3 nanometri di terza generazione, l’M5 incorpora un’architettura GPU a 10 core, ciascuno dotato di un Neural Accelerator, che consente prestazioni GPU per carichi di lavoro AI oltre quattro volte superiori rispetto al modello M4.

Il chip M5 offre anche un’architettura GPU migliorata, che aumenta le prestazioni grafiche del 45% rispetto al M4, grazie a un motore di ray tracing di terza generazione. Il processore presenta uno dei core di prestazioni più rapidi al mondo, con una CPU a 10 core che include sei core di efficienza e fino a quattro core di prestazioni, garantendo fino al 15% in più di performance multithreading rispetto all’M4.

Inoltre, il M5 vanta un Neural Engine a 16 core, un potente motore multimediale e una larghezza di banda di memoria unificata, che raggiunge 153GB/s. Ciò permette ai dispositivi come il nuovo MacBook Pro da 14 pollici, iPad Pro e Apple Vision Pro di eseguire modelli di AI più grandi direttamente sul dispositivo. Tutti questi prodotti sono già disponibili per il preordine.

Il vicepresidente senior delle Tecnologie Hardware di Apple, Johny Srouji, ha sottolineato che il M5 rappresenta un notevole aumento delle capacità AI. Grazie ai miglioramenti nel Neural Engine e nella memoria unificata, le funzionalità intelligenti sui dispositivi Apple operano con maggiore velocità ed efficienza, consentendo applicazioni all’avanguardia in vari settori.

Infine, Apple continua il suo impegno per l’ambiente con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica, e le prestazioni del M5 aiutano a soddisfare al meglio questi standard di efficienza energetica.