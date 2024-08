Apple lavora ad un nuovo design

A poche ore dai rumor secondo cui Apple starebbe preparando il Mac più piccolo di sempre, sempre grazie a Mark Gurman di Bloomberg arriva l’indiscrezione secondo cui nel 2025 il colosso di Cupertino potrebbe anche lanciare i nuovi Mac Pro e Mac Studio.

Nella fattispecie, Apple dovrebbe rendere disponibili il prossimo anno i nuovi Mac Pro e Mac Studio con chip M4, dal momento che nel 2024 con ogni probabilità arriveranno i Mac con chip M4 Pro ed M4 Pro.

Il 2025 quindi dovrebbe essere l’anno della variante M4 del Mac Pro e Mac Studio, che dovrebbero essere annunciati nel corso di un evento da tenere a primavera o in autunno. Le novità però non dovrebbero essere solo a livello di performance, per cui è comunque previsto un importante miglioramento rispetto ai modelli attualmente disponibili nei negozi, ma anche di design.

“Il mini aggiornato è uno dei tanti nuovi Mac in arrivo nei prossimi mesi. L’azienda sta preparando versioni dell’iMac desktop e del MacBook Pro con chip della linea M4, anche per l’inizio del 2025. Ci sono MacBook Air in fase di sviluppo per la primavera, e i modelli Mac Pro e Mac Studio sono pianificati per la metà dell’anno prossimo” afferma Gurman.

Come sempre, in casi analoghi consigliamo di prendere con le pinze in quanto potrebbero anche non corrispondere totalmente alla realtà.