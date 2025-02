Apple lancia un’app per creare inviti personalizzati su iPhone

Apple ha lanciato Inviti di Apple, un’app che consente agli utenti di creare inviti personalizzati in modo semplice. Gli utenti possono scegliere immagini dalla loro libreria o utilizzare sfondi predefiniti, rendendo ogni invito unico. L’app offre anche strumenti di scrittura avanzati per curare i testi, assicurando comunicazioni chiare.

Oltre alla creazione di inviti, è possibile creare album condivisi, che riuniscono foto e video dei partecipanti, facilitando la raccolta dei ricordi. L’app permette di gestire le conferme di partecipazione con un’interfaccia intuitiva per un processo di RSVP immediato. Gli organizzatori possono integrare Apple Music per creare colonne sonore esclusive, coinvolgendo attivamente i partecipanti e rendendo l’evento più vivace.

Altra funzionalità utile è la possibilità di ricevere indicazioni stradali e previsioni meteo, grazie all’integrazione con Mappe e Meteo, consentendo agli utenti di pianificare l’arrivo con tranquillità.

Per gli utenti abbonati a iCloud+, l’app offre importanti vantaggi, come uno spazio di archiviazione esteso per foto e video in alta risoluzione, garantendo la sicurezza dei ricordi. Vengono inclusi anche strumenti come relay privato, per una navigazione sicura su Safari, e la funzione Nascondi la mia email, per migliorare la privacy nelle comunicazioni.

Inoltre, il servizio HomeKit Secure Video consente la registrazione di video di sorveglianza in formato crittografato. Infine, la funzione di Family Sharing consente di condividere l’abbonamento iCloud+ con un massimo di cinque persone senza costi aggiuntivi, aumentando il valore dell’offerta per gli utenti.