Apple lancia la Pencil economica con ingresso USB-C

Apple ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova versione più economica dell’Apple Pencil, dotata di connettore USB-C. Questo accessorio per iPad sarà disponibile al costo di 95 euro e sarà caratterizzato da un cappuccio scorrevole che rivela la porta per ricaricare e connettere la penna. Inoltre, si attacca magneticamente al bordo laterale di un iPad, compreso il modello di decima generazione lanciato lo scorso anno. Il prezzo più abbordabile significa che questa versione della Pencil non includerà alcune delle funzionalità avanzate presenti nei modelli di prima e seconda generazione. Questo dispositivo non supporterà la sensibilità alla pressione, l’accoppiamento e la ricarica wireless, né la funzione del doppio tocco che permette di passare rapidamente tra gli strumenti. Tuttavia, rimane comunque compatibile con la funzione “hover” (il passaggio del cursore senza toccare lo schermo) nei modelli M2 dell’iPad Pro.

Il primo modello di Apple Pencil utilizzava un connettore Lightning che sporgeva per collegarsi alla porta dell’iPad per la ricarica, mentre il modello di seconda generazione permetteva la ricarica wireless ma non era compatibile con l’iPad di decima generazione lanciato l’anno scorso. La nuova Apple Pencil USB-C è compatibile con una vasta gamma di iPad, inclusi l’iPad Pro da 12,9 pollici di terza sesta generazione, l’iPad Pro da 11 pollici di prima quarta generazione, l’iPad Air di quarta e quinta generazione, l’iPad di decima generazione e l’iPad Mini di sesta generazione. Questa versione sarà disponibile all’inizio di novembre. Restano in commercio Apple Pencil di seconda generazione (149 euro) e Apple Pencil di prima generazione con connettore Lightning (119 euro).