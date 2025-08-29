Apple lancia iPhone 17: novità e attese dal grande evento

Apple ha ufficialmente programmato un evento per presentare nuovi prodotti e aggiornamenti software, previsto il 9 settembre. Tra le novità più attese ci sono la gamma di iPhone 17, il nuovo Apple Watch, gli AirPods Pro di terza generazione e i progressi nel software di Apple.

Per quanto riguarda gli iPhone, Apple presenterà quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. L’iPhone 17 Air si distingue per la sua leggerezza e compattezza, pensato per chi cerca portabilità senza compromettere le prestazioni. I nuovi colori, come il blu navy e l’arancione, offriranno ulteriori possibilità di personalizzazione. I preordini inizieranno il 12 settembre e il lancio ufficiale è previsto per il 19 settembre.

Per quanto concerne gli smartwatch, la serie Apple Watch 11 presenterà miglioramenti significativi nel monitoraggio della salute, come dati più precisi sulla frequenza cardiaca e analisi del sonno. Inoltre, ci sarà una maggiore durata della batteria e prestazioni migliorate. La terza generazione di Apple Watch Ultra sarà destinata agli utilizzatori più avventurosi, con un focus su durata e resistenza in condizioni estreme.

Gli AirPods Pro di terza generazione promettono un audio migliorato, cancellazione del rumore avanzata e una durata della batteria prolungata, rendendoli un’opzione attraente sia per audiofili che per ascoltatori occasionali.

Infine, Apple annuncerà l’update di iOS 26, che introdurrà nuove funzionalità e miglioramenti, oltre a aggiornamenti per iPad, Mac e altri dispositivi. L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito di Apple e sul canale YouTube ufficiale.