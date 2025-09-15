Apple lancia iOS 26 in Italia: novità e aggiornamenti attesi

Apple ha recentemente annunciato il rilascio delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi: iOS, iPadOS, macOS e watchOS. A partire da oggi, gli utenti di dispositivi Apple possono aspettarsi significativi aggiornamenti, tra cui un’interfaccia rinnovata in stile Liquid Glass e diverse nuove funzionalità.

L’interfaccia dei dispositivi Apple è uno dei fattori chiave che contribuiscono al loro successo. La transizione simultanea a questo nuovo design per tutte le piattaforme rappresenta un passo importante per l’azienda e i suoi utenti in tutto il mondo. Anche i modelli più vecchi, come l’iPhone 11 e l’iPhone SE di seconda generazione, potranno beneficiare di questo aggiornamento, anche se alcuni di essi non avranno accesso a funzioni avanzate.

Per quanto riguarda macOS Tahoe, sarà possibile installarlo anche su Mac con processori Intel, anche se per queste macchine si tratta dell’ultimo aggiornamento disponibile. Questo cambiamento unificato nei numeri di versione dei sistemi operativi rappresenta una novità, poiché in passato Apple ha distribuito gli aggiornamenti in tempi diversi.

Con il lancio simultaneo, è probabile che i server Apple affrontino un notevole carico, poiché molti utenti tenteranno di scaricare gli aggiornamenti contemporaneamente. Per ulteriori dettagli sui nuovi sistemi operativi Apple, esistono approfondimenti dedicati che coprono iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26.