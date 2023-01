Apple lancia il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro, il prezzo scende

Apple ha presentato il nuovo Mac mini con chip M2 e questa volta anche in variante M2 Pro. Il nuovo prezzo di partenza del computer desktop scende inoltre a 729 euro (1.579 per il modello M2 Pro). I nuovi modelli saranno disponibili da martedì 24 gennaio. “Grazie alle straordinarie funzioni e all’ampia gamma di opzioni di connettività racchiuse in un design compatto, Mac mini viene utilizzato in tantissimi posti e modi diversi. Oggi siamo entusiasti di andare ancora oltre con i chip M2 e M2 Pro” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Con performance ancora maggiori a un prezzo di partenza più basso, Mac mini con chip M2 offre un incredibile rapporto qualità-prezzo. E per chi è in cerca di prestazioni pro potenti, Mac mini con chip M2 Pro è un desktop che non conosce rivali nella sua categoria.”

Mac mini con chip M2 ha una CPU 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una GPU 10-core. Apple dichiara che con fino a 24GB di memoria unificata e 100 GBps di banda di memoria, attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente. Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes su Mac mini, e il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps.

Il modello con chip M2 ha due porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due monitor. Il modello con chip M2 Pro include quattro porte Thunderbolt 4 e supporta fino a tre monitor. In aggiunta, il modello con chip M2 Pro può supportare un monitor 8K. Entrambi i modelli hanno due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Sono inoltre dotati degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6E5, per un throughput due volte più veloce rispetto a prima, e Bluetooth 5.3.