Apple lancerà il primo modem 5G nel 2025 con l’iPhone SE

Apple sta intensificando i suoi sforzi per sviluppare un modem 5G proprietario, con l’intento di integrarlo nel nuovo iPhone SE previsto per il 2025. Questo rappresenta un passo cruciale per l’azienda nella sfida al dominio di Qualcomm nel mercato dei modem 5G. Sebbene si preveda che il modem di Apple non raggiunga le capacità offerte da Qualcomm, si considera questa iniziativa come l’inizio di una nuova era per i dispositivi Apple, che in futuro coinvolgerà anche i modelli di iPhone e iPad di fascia alta.

Il programma di sviluppo dei modem 5G di Apple, avviato dopo l’acquisizione della divisione modem di Intel nel 2019, mira a colmare il divario tecnologico con Qualcomm e a posizionare Apple come attore autonomo nella fornitura di tecnologie chiave. Il primo modello è previsto con il lancio del nuovo iPhone SE, e l’azienda prevede ulteriori aggiornamenti nella sua linea di prodotti. In particolare, si stima che il secondo generazione di modem, atteso per il 2026, supporterà la tecnologia mmWave, con il lancio contemporaneo dell’iPhone 18 e dei nuovi iPad di fascia alta, suggerendo un approccio graduale verso modem più avanzati.

Il primo modem 5G di Apple, destinato al nuovo iPhone SE, offrirà funzionalità innovative ma avrà delle limitazioni rispetto alla concorrenza. Tra le caratteristiche principali ci sarà la funzione dual SIM standby, permettendo l’uso simultaneo di due schede SIM attive. Tuttavia, il modem non supporterà la tecnologia mmWave, limitando le velocità ultra-rapide in aree urbane specifiche, il che potrebbe compromettere l’esperienza utente in contesti altamente competitivi.

Inoltre, il modem supporterà quattro carrier aggregation invece di sei, il che influisce sul potenziale massimo di larghezza di banda. Anche se questi aspetti possono influenzare i valori teorici di velocità di picco, è importante notare che le performance reali tendono a essere inferiori e non sempre colpite da tali funzionalità. Gli utenti potrebbero trovare le prestazioni adeguate per l’uso quotidiano, ma ci sono margini di miglioramento rispetto alle soluzioni di Qualcomm.