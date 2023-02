Apple, iPhone e iPad a rischio hacker: quali sono

Rischio grave per alcuni dispositivi Apple – iPhone e iPad- che necessitano un aggiornamento per evitare eventuali attacchi hacker. Il colosso di Cuperino ha rilasciato una nuova versione dei sistemi operativi per porre rimedio.

A mettere in guardia dai possibili rischi è il Computer security incidente response team Italia (Csirt) dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che stima come “grave-rosso” l’impatto della vulnerabilità e invita a procedere con gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da “Apple per sanare tre vulnerabilità che interessano i propri prodotti”, di cui una di tipo ‘0-day’, ossia mai intercettata.

Apple, dal proprio sito, ringrazia il Citizen Lab della Munk School dell’università di Toronto “per l’assistenza”, evidenziando i meriti dei ricercatori che hanno contribuito a far luce sul problema.

I prodotti e versioni affette sono “Apple – Safari, versioni precedenti alla 16.3.1; ios e iPados 16.x, versioni precedenti alla 16.3.1; macOs Ventura, versioni precedenti alla 13.2.1.”, si sottolinea nell’alert del Csirt che raccomanda quindi di “applicare le patch”.

I rischi sono legati in particolare a WebKit,software usato per il motore di ricerca Safari, che può spalancare la porta del dispositivo all’azione di hacker.