Apple iPhone Air 2: novità e caratteristiche in arrivo

Le recensioni dell’iPhone Air evidenziano sia i punti di forza che le debolezze di questo smartphone ultraleggero. Nonostante il feedback sulle vendite, Apple ha deciso di continuare a investire in questa categoria di dispositivi.

Secondo l’analista Jeff Pu, sono previste diverse novità con l’imminente lancio dell’iPhone Air 2, previsto nel 2026. Il nuovo modello continuerà a utilizzare una scocca in titanio, scelta da Apple per garantire una resistenza elevata e un peso ridotto. Questo approccio dimostra l’intento dell’azienda di mantenere una certa continuità nella qualità dei materiali e un design conservativo. Per quanto riguarda l’iPhone Fold, circolano voci che indicano l’uso di una combinazione di titanio e alluminio.

Pu sottolinea, in una comunicazione agli investitori, che Apple non ha intenzione di reinventare la linea Air, ma piuttosto di rafforzarla. L’impiego del titanio, già presente nella prima generazione, contribuirà a garantire un’elevata rigidità, fattore cruciale per un dispositivo sottile e ben bilanciato. Questa strategia permetterà ad Apple di posizionare l’Air 2 come un modello affidabile e ad alte prestazioni, collocandolo tra le versioni base e quelle Pro.

Tra le possibili innovazioni del nuovo modello, si ipotizza l’inclusione di un secondo obiettivo ultra-grandangolare, un doppio altoparlante e nuove tecnologie per la batteria.