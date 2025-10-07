Apple iPhone 17 Pro: innovazioni e prestazioni in Italia

Settembre è il mese in cui Apple presenta i nuovi iPhone, e quest’anno è particolarmente significativo per l’introduzione di modelli innovativi come l’iPhone Air e il miglioramento del modello base, l’iPhone 17. Quest’ultimo ha superato limiti precedenti, come il display a 60 Hz e i 128 GB di memoria, rendendosi più attraente per una vasta utenza iOS.

Il modello di punta, l’iPhone 17 Pro, potrebbe sembrare meno interessante rispetto al modello base, nonostante sia sempre descritto come “il più potente di sempre”. Questo cambiamento ha sollevato interrogativi sulla posizione del modello Pro nel mercato, considerando l’assenza di sostanziali innovazioni nei dispositivi top di gamma.

L’iPhone 17 Pro è dotato di un potente SoC A19 Pro a 3 nm. Include una CPU a 6 core e una GPU a 6 core, garantendo performance elevate. Un’importante novità è l’integrazione dei Tensor Core nella GPU, che migliora l’efficienza nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale. La RAM ammonta a 12 GB, mentre l’archiviazione parte da 256 GB, abbattendo i limiti precedenti.

La gestione termica è stata potenziata tramite un nuovo materiale e una camera a vapore, riducendo il rischio di surriscaldamento. Il dispositivo offre una connettività avanzata, inclusi Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, e presenta miglioramenti nel display, che raggiunge luminosità di 3000 nit.

Le fotocamere sono state aggiornate, con un nuovo teleobiettivo a tetraprisma che migliora l’esperienza fotografica. La batteria da 3998 mAh offre un’ottima autonomia, e le prestazioni di gaming sono superiori a quelle di molti competitor. Infine, il design mostra cambiamenti, tra cui un utilizzo maggiore di alluminio al posto del titanio, con feedback contrastanti sugli aspetti estetici e pratici.