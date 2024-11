Apple iPhone 17: Novità e Anticipazioni Fino ad Oggi

L’iPhone 17 Air di Apple è previsto per essere presentato a settembre 2025, continuando un trend stabilito. La data di lancio potrebbe coincidere con la prima metà del mese, ma non ci sono dettagli definitivi sul prezzo; si ipotizza che potrebbe essere simile al modello Plus, che potrebbe non essere rinnovato nel 2024. Tuttavia, l’obiettivo principale dell’iPhone 17 Air sembrerebbe essere il design anziché le specifiche hardware, come processore e fotocamera. Ci sono voci che suggeriscono che il prezzo possa essere elevato, paragonabile al Pro Max, ma questo potrebbe risultare difficile se le caratteristiche annunciate saranno confermate.

Il design dell’iPhone 17 Air sembra essere uno dei punti chiave, con prototipi previsti tra i 5 e i 6 mm di spessore, rendendolo potenzialmente il device più sottile dell’azienda. Attualmente, i modelli come l’iPhone 16 hanno uno spessore di 7.8 mm. Tuttavia, questo design snello presenta delle sfide in termini di hardware, poiché la batteria da 6 mm potrebbe limitare ulteriormente lo spessore. Lo schermo dovrebbe misurare tra 6.1 e 6.7 pollici, con possibilità di un display di 6.6 pollici. Il telaio dovrebbe essere realizzato in lega di alluminio e titanio, migliorando l’estetica e la robustezza.

Per quanto riguarda le funzionalità, l’iPhone 17 Air potrebbe avere una batteria meno capace rispetto ai modelli precedenti, riducendo l’autonomia. Inoltre, il prototipo prevede un solo altoparlante, riservato all’area dell’orecchio, e una fotocamera principale da 48 Megapixel, senza obiettivi ultra grandangolare o teleobiettivo. Tuttavia, si prevede un upgrade della fotocamera frontale a 24 Megapixel.

La tecnologia di visualizzazione potrebbe comprendere un refresh rate di 120Hz, simile al modello Pro della serie 16, e sarà dotato di 8GB di RAM e del nuovo chip A19. La connettività prevede l’integrazione di un modem 5G prodotto internamente da Apple, abbandonando le soluzioni precedenti di Qualcomm, facendo parte di una strategia più ampia per agevolare l’integrazione hardware e software nell’ecosistema Apple.