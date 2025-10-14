Apple iPhone 17 conquista il mercato smartphone in Italia

Apple ha ottenuto il suo miglior terzo trimestre di sempre grazie al lancio della serie iPhone 17 e dell’iPhone Air, con un aumento del 4% nelle spedizioni. La nuova gamma di prodotti ha riscosso un’accoglienza positiva in un mercato degli smartphone che sta riprendendo slancio.

Il successo della serie iPhone 17 si basa su una segmentazione strategica dell’offerta. I modelli includono l’iPhone 17 base, che offre un aumento di spazio di archiviazione mantenendo inalterato il prezzo, e il nuovo iPhone Air, oltre ai modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, tutti progettati per attrarre diverse fasce di consumatori. Questo mix di prodotti è stato evidenziato dall’analisi di mercato di Omdia.

Omdia ha sottolineato come il ritorno della domanda evidenzi l’importanza di una segmentazione efficace del portafoglio e come l’iPhone 17 base abbia superato le aspettative al lancio. Anche se le spedizioni di iPhone Air sono state modeste, la sua strategia di marketing è risultata efficace, dimostrando il potenziale per future innovazioni da parte di Apple.

I risultati commerciali riflettono questi sforzi: nel terzo trimestre, le spedizioni di iPhone sono aumentate del 4% rispetto all’anno precedente, conferendo ad Apple un primato nel settore. In questo contesto, anche le spedizioni globali di smartphone hanno registrato un incremento del 3%. Questo segnale di ripresa è attribuito alla crescente attenzione dei consumatori verso dispositivi innovativi e di alta gamma.

Attualmente, Samsung mantiene la leadership globale, ma Apple ha una quota di mercato del 18%, evidenziando il suo forte posizionamento competitivo nel settore degli smartphone.