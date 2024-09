Apple iPhone 16 disponibile in Italia a partire da oggi

Da oggi, 20 settembre 2024, gli iPhone 16 sono ufficialmente in vendita in Italia presso gli Apple Store e i rivenditori autorizzati. La nuova linea comprende quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, con prezzi a partire rispettivamente da 979, 1129, 1369 e 1489 euro.

I modelli iPhone 16 e 16 Plus sono dotati di display OLED da 6,1 pollici e 6,7 pollici, rispettivamente, con risoluzioni di 2556×1179 pixel e 2796×1290 pixel. Entrambi utilizzano il chip A18 Bionic, che offre un incremento delle prestazioni del 20% rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera principale ha una risoluzione di 48 Megapixel e include tecnologia Fusion che migliora la qualità delle immagini, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo 2x. La durata della batteria è ottimizzata per garantire fino a 20 ore di riproduzione video continua.

Per quanto riguarda i modelli Pro, il display del iPhone 16 Pro è da 6,3 pollici con risoluzione 2.622×1.206 pixel, mentre il Pro Max ha un display da 6,9 pollici e risoluzione 2.868×1.320 pixel. Entrambi i modelli sono alimentati dal chip A18 Pro, dotato di un motore neurale avanzato. Le fotocamere Pro includono componenti simili ai modelli base, con l’aggiunta di un teleobiettivo 3x e un sensore LiDAR per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria del Pro Max garantisce fino a 25 ore di riproduzione video.

Una delle innovazioni principali della serie iPhone 16 è l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale, che però sarà per ora disponibile principalmente negli Stati Uniti e solo in lingua inglese, lasciando i modelli venduti in Italia privi di queste funzioni fino almeno al 2025.

In aggiunta, Apple ha da poco rilasciato iOS 18, disponibile per il download su dispositivi compatibili a partire dall’iPhone XS. Questo aggiornamento introduce numerosi miglioramenti in termini di personalizzazione, privacy e usabilità.

Infine, i nuovi iPhone supportano la connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, assicurando elevati standard di trasferimento dati e stabilità nelle connessioni.