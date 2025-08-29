Apple iPad Air 13” M3, 128GB, Wi-Fi 6E, Viola – Prestazioni Top!

25.6 C
Apple iPad Air 13” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Viola

Scopri il Nuovo iPad Air 13” con Chip M3

Il iPad Air è sinonimo di potenza e versatilità. Grazie al suo innovativo chip M3, offre prestazioni straordinarie, permettendoti di affrontare facilmente qualsiasi sfida, dalla creazione di contenuti alla fruizione di intrattenimento. Con un magnifico display Liquid Retina e il pratico Touch ID, scoprire come semplificarti la vita non è mai stato così facile.

Intelligenza Apple

La Apple Intelligence rende il tuo iPad un assistente personale, completo e intuitivo. Con avanzate funzioni di privacy integrate, sei certo che i tuoi dati siano al sicuro.

Prestazioni e Archiviazione Eccezionali

Con il chip M3, le prestazioni non hanno rivali. Il tuo iPad Air ti permette di:

  • Gestire più applicazioni contemporaneamente con fluidità.
  • Goderti un’intera giornata di autonomia, ovunque tu sia.

Inoltre, puoi scegliere fino a 1TB di archiviazione per avere sempre a disposizione foto, video e documenti.

Display e Multitasking

Il display Liquid Retina da 13” offre immagini spettacolari, grazie a tecnologie come True Tone e un’ampia gamma cromatica. Con iPadOS, il tuo iPad diventa ancora più funzionale: puoi scrivere a mano, gestire più app in finestre sovrapposte e usufruire di un’ampia selezione di app disponibili sull’App Store.

Fotocamere Avanzate

Le fotocamere da 12MP garantiranno videochiamate di alta qualità e fotografie straordinarie. La fotocamera frontale con Center Stage ti mantiene sempre al centro dell’attenzione mentre chiacchieri con amici e familiari.

Connettività Superiore

Grazie al Wi-Fi 6E, le tue connessioni saranno estremamente rapide. Trasferisci file e foto in un batter d’occhio e collegati a monitor esterni tramite il connettore USB-C.

Sicurezza e Facilità d’Uso

Sbloccare e pagare è un gioco da ragazzi grazie al Touch ID integrato. Un semplice tocco, e sei pronto per utilizzare il tuo iPad Air e fare acquisti online in totale sicurezza.

Vuoi entrare nel mondo dell’innovazione? Scopri l’iPad Air e trasforma il tuo modo di lavorare e divertirti!

