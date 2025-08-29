25.6 C
Apple iPad Air 11" M3, 256GB, Wi-Fi 6E, Grigio Siderale

Apple iPad Air 11” M3, 256GB, Wi-Fi 6E, Grigio Siderale

Apple iPad Air 11" con chip M3: Apple Intelligence, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Scopri l’Apple iPad Air 11” con chip M3

L’Apple iPad Air 11” è il dispositivo ideale per chi cerca potenza e versatilità. Equipaggiato con il rivoluzionario chip M3, questo tablet offre prestazioni eccezionali insieme a un display Liquid Retina che rende ogni immagine incredibile.

Potenza e Prestazioni al Tuo Servizio

Con la sua straordinaria capacità di gestione delle attività più impegnative, l’iPad Air è perfetto per ogni esigenza, dalle creazioni artistiche ai giochi ad alta grafica. Grazie a un’intera giornata di autonomia, potrai utilizzare il tuo dispositivo ovunque e in qualsiasi momento senza preoccuparti di ricaricarlo.

Vantaggi pratici:

  • Compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, per trasformare l’iPad in uno strumento di lavoro e creatività.
  • Funzioni di multitasking avanzate con iPadOS, per utilizzare più app contemporaneamente e semplificare la tua esperienza.

Privacy e Sicurezza

Con Apple Intelligence, l’iPad Air garantisce un livello di privacy senza pari, consentendoti di scrivere e creare in tutta tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Fotocamere Avanzate

Le fotocamere da 12 MP, sia frontale che posteriore, assicurano videochiamate di alta qualità e scatti straordinari in qualsiasi situazione, permettendoti di catturare i tuoi momenti più belli.

Connettività Estremamente Veloce

Grazie al Wi-Fi 6E, potrai godere di connessioni ultraveloci e trasferire file senza sforzi. Il connettore USB-C ti permette di collegare monitor esterni e vari accessori per espandere ulteriormente le tue possibilità.

Semplicità di Accesso con Touch ID

Con il sensore Touch ID integrato, sbloccare il tuo iPad e effettuare pagamenti sicuri con Apple Pay sarà un gioco da ragazzi.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere un dispositivo all’avanguardia. L’Apple iPad Air 11” è pronto a rivoluzionare il tuo modo di lavorare, creare e divertirti. Acquistalo oggi stesso e scopri un nuovo mondo di possibilità!

