Apple interrompe i riassunti delle notifiche AI per le notizie

Apple ha deciso di sospendere temporaneamente le sintesi delle notifiche basate sull’intelligenza artificiale per le app di notizie e intrattenimento, a causa di critiche crescenti riguardo alla loro inaccuracy. Questa scelta è parte di un processo di miglioramento della trasparenza e precisione delle notifiche. Con il recente lancio delle versioni preliminari di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, Apple ha completamente disattivato queste sintesi per le app citate, promettendo di ripristinarle in futuro una volta perfezionate.

La decisione di sospendere le notifiche è stata influenzata da un incidente segnalato dalla BBC, nel quale un articolo è stato distorto, erroneamente riportando che Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, si fosse suicidato. Questo errore ha evidenziato l’urgenza di una revisione e di una maggiore accuratezza nelle sintesi generate dall’intelligenza artificiale di Apple.

Oltre alla sospensione delle sintesi, Apple ha annunciato nuove specifiche per migliorare l’esperienza dell’utente. Le sintesi delle notifiche saranno contrassegnate in corsivo per distinguerle dalle notifiche standard. Gli utenti potranno disattivare le sintesi di notifica per app specifiche direttamente dalla schermata di blocco. Inoltre, Apple informerà gli utenti che questa funzione è in fase beta al momento dell’attivazione, sottolineando che potrebbero verificarsi errori.

Un’altra iniziativa importante prevede l’introduzione di un’informativa che avviserà gli utenti che le sintesi di notifica sono funzionalità beta. Questa notifica sarà accessibile tramite l’app Impostazioni e informerà che le sintesi potrebbero contenere errori, consentendo così scelte più consapevoli. Apple ha anche accennato a un futuro aggiornamento per fornire informazioni più chiare sulla provenienza del testo nelle sintesi. Questi cambiamenti sono il risultato di un intenso dialogo con gli stakeholder e riflettono la volontà dell’azienda di ripristinare la fiducia nel suo sistema di notifiche.

In sintesi, Apple sta intensificando i suoi sforzi per garantire che le sintesi delle notifiche siano accurate e affidabili, mantenendo trasparenza e offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare la loro esperienza.