Apple Intelligence: l’italiano in arrivo ad aprile

Apple ha annunciato l’espansione delle funzionalità di Apple Intelligence, passando da una disponibilità limitata all’inglese a nuove lingue come francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato, e versioni localizzate in inglese per India e Singapore. Questo cambiamento, previsto per aprile, segna un passo importante verso la globalizzazione delle soluzioni AI di Apple. Durante la call sugli utili del Q4 2024, il CEO Tim Cook ha sottolineato l’importanza di questa espansione, in particolare in vista del lancio in Europa, dove l’adozione da parte di un pubblico più vasto potrebbe essere facilitata.

Tuttavia, l’espansione in Europa deve confrontarsi con sfide normative come il Digital Markets Act (DMA), volto a garantire la concorrenza massima nel settore tecnologico, influenzando il rilascio delle funzionalità AI. Nonostante Apple Intelligence sia già attiva su MacBook nell’UE, il lancio su iPhone e iPad è atteso con interesse. Il rispetto del DMA sarà cruciale per il futuro successo dell’azienda in queste aree.

In questo contesto, Apple deve anche affrontare la crescente concorrenza nel panorama degli assistenti vocali, in particolare per quanto riguarda Siri, la cui nuova versione, attesa da tempo, sta subendo ritardi. Con l’ascesa di soluzioni come Google Gemini e ChatGPT, Apple è spinta a rinnovare Siri in modo significativo per mantenere la fiducia dei consumatori. La capacità di Apple di innovare e rispondere alle aspettative sarà fondamentale per riconquistare e mantenere il mercato degli assistenti vocali, dove efficacia e facilità d’uso sono sempre più decisive.