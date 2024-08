Apple Intelligence ci sarà da attendere la 18.1

Se iOS 18 porterà una serie di novità sulle AirPods, per mettere le mani su Apple Intelligence bisognerà aspettare ancora un pò. Secondo quanto riportato dal popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, la piattaforma d’IA del colosso di Cupertino non sarà pronta al lancio di iOS 18.

Nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, Gurman cita persone che sono a conoscenza con i piani di Apple ed afferma che l’azienda e sviluppatori hanno in programma di lanciare Apple Intelligence solo ad ottobre, probabilmente con iOS 18.1 che arriverà diverse settimane dopo il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Apple Intelligence comunque dovrebbe debuttare tra le mani degli sviluppatori già la prossima settimana con le prime beta di iOS 18.1 ed iPadOS 18.1, il che come spiegato da Gurman è insolito dal momento che Apple non è solita lanciare le beta degli aggiornamenti finchè non è stata rilasciata la prima versione pubblica degli update. Apple Intelligence però rappresenta uno spartiacque importante per la strategia di Apple presente e futura, e per questo tutti i piani soliti noncontano.

L’aspetto più singolare è dato dal fatto che anche quando Apple Intelligence arriverà con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1,non sarà completo: mancherà la nuova versione di Siri, ed altre funzionalità che dovrebbero giungere sui device nella prima metà del 2025.