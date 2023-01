Apple in lizza per i diritti streaming della Premier League inglese

Apple si starebbe muovendo per acquisire diritti di parte della Premier League inglese da trasmettere in esclusiva sulla propria piattaforma Apple TV+. Secondo il tabloid britannico Daily Mail l’azienda di Cupertino è in prima fila per rilevare alcuni diritti che stanno per scadere. Apple ha già avviato una politica molto aggressiva sullo sport nell’ultimo anno, almeno in America, dove trasmette in esclusiva le partite della Major League Soccer oltre a numerosi altri eventi agonistici. L’accordo europeo con la Premier League costerebbe ad Apple una cifra di partenza di 250 milioni di dollari l’anno, con altri accordi da prendere con i singoli club britannici. Naturalmente, si tratterà comunque di una parte dei match, visto che alcuni vengono trasmessi in chiaro sulla BBC.