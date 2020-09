iPhone o non iPhone? L’interrogativo resta anche dopo l’annuncio dell’atteso evento Apple, che si terrà il 15 settembre in streaming a causa della pandemia. A svelare i contenuti èdi Bloomberg con un tweet che recita: “Lo avevo detto che l’iPhone non sarà presentato prima di ottobre”.

Una ‘soffiata’ confermata da John Paczkowski di BuzzFeed: il nuovo melafonino non sarà il protagonista. Il keynote, secondo i rumors, darà ampio spazio a iPad ed Apple Watch, i prodotti che l’azienda di Cupertino lancerà nella nuova versione. Ma non tutti sono d’accordo: i social pullulano di commenti che ribadiscono l’attesa della nuva generazione di iPhone, che rischiano una battuta d’arresto sulla tabella di marcia di Apple come conseguenza dei lockdown legati all’emergenza sanitaria che ne avrebbe tardato la produzione.

Per presentare l’evento, definito Special Event, Apple ha nascosto un Easter Egg tra le sue pagine ufficiali, ‘racchiuso’ in un logo azzurro che replica le forme della mela e che una volta toccato sull’iPhone si anima grazie all’app della realtà aumentata. Anche in questo c’è chi legge la conferma della centralità del melafonino nella presentazione che verrà trasmessa in streaming, come già accaduto lo scorso 22 giugno. Allora il palcoscenico virtuale è servito a Tim Cook per lanciare le nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac, Watch e AppleTV.