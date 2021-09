Apple terrà un evento speciale il 14 settembre, ed è facile capire che sarà il trampolino di lancio per una nuova linea di iPhone. Dal 2013, l’azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone a settembre con la puntualità di un orologio. Il gigante tecnologico, che ha lanciato un iPhone con design rinnovato e connettività 5G l’anno scorso, non prevede cambiamenti radicali quest’anno, e la maggior parte degli analisti è concorde nel mitigare le attese, ipotizzando piccoli aggiornamenti tecnici al processore e al sistema della fotocamera.

La nuova linea di smartphone dovrebbe espandere la funzione di modalità Ritratto al video e anche avere formato di registrazione video di qualità superiore, secondo un articolo di Bloomberg. La modalità Ritratto utilizza il sensore di profondità del telefono per mettere a fuoco i volti sfocando lo sfondo, permettendo ai fotografi amatoriali di realizzare scatti di alta qualità. Oltre all’iPhone, c’è attesa per il nuovo Apple Watch, giunto alla settima generazione, per la versione riveduta e corretta degli AirPods, e forse, per un nuovo iPad.

Il lancio di metà settembre si traduce in un’impennata delle vendite nell’ultima settimana del quarto trimestre fiscale di Apple, quando milioni di consumatori acquistano gli iPhone appena usciti. L’anno scorso, tuttavia, l’evento è stato ritardato di un mese a causa della pandemia, quindi le vendite di iPhone del primo fine settimana non sono state incluse nei risultati del quarto trimestre.