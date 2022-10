Apple ha in programma un iPad da 16 pollici nel 2023

Apple avrebbe in programma il lancio di un modello di iPad ancora più grande dell’iPad Pro da 12.9 pollici, secondo alcune voci di corridoio e fonti vicine all’azienda di Cupertino. Sembra infatti che la Mela voglia accorciare sempre di più le distanze tra il suo tablet e i laptop con un modello da 16 pollici. Questo iPad gigante sarebbe pensato per i professionisti che hanno bisogno della massima mobilità e di uno schermo grande, e sembra che sarà pronto per essere lanciato sul mercato alla fine del prossimo anno.

Questo potrebbe essere il primo device dell’azienda a tentare la transizione da iPadOS, sistema operativo amato e odiato dagli utenti del tablet Apple, a macOS, quello che si trova sui computer della Mela e che è recentemente stato aggiornato con diverse funzioni che lo rendono in qualche modo simile a un iPad. Apple ha più volte dichiarato di non essere interessata a unire il mondo dei dispositivi touch con quello dei computer, ma al contempo ha avviato un processo di trasformazione nel sistema di iPad per renderlo utilizzabile come un vero e proprio computer portatile, con tanto di tastiera. Un iPad Pro da 16 pollici sarà quindi una macchina del tutto a cavallo tra due tipi di dispositivi, sicuramente una novità per Apple.