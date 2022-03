Con la linea iPhone 12 Apple ha smesso di includere il caricabatterie egli auricolari nella confezione: la scelta avrebbe fruttato all’azienda di Cupertino la bellezza di 6 miliardi di euro, secondo gli analisti. Ai tempi la decisione fu molto criticata e presentata da Apple come necessaria per la tutela dell’ambiente: i volumi del packaging sono stati ridotti del 70 per cento e le emissioni di carbonio tagliate di 2 milioni di tonnellate all’anno, l’equivalente di 450 mila auto. Un risultato indubbiamente notevole ma vantaggioso anche dal punto di vista economico, con più iPhone trasportati nello stesso spazio e conseguente aumento del giro di affari. Del resto, i caricabatterie in casa sono sempre moltissimi ed è difficile rimanere senza, anche se la ricarica veloce richiede nuovo hardware: Apple vende la presa di ricarica a 20W a parte, a 25 euro. Di certo la scelta di alleggerire le confezioni degli smartphone è stata seguita da altri produttori, come ad esempio Samsung. Da settembre 2020 a oggi si stima che siano stati venduti circa 190 milioni di iPhone, con 6 miliardi di risparmio totale.