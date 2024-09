Apple ha disabilitato una delle funzionalità più utili per gli utenti di Spotify

La faida tra Spotify ed Apple sembra non finire mai, anzi si arricchisce continuamente di nuovi capitoli. L’ultimo della serie, riguarda i controlli del volume sui dispositivi Apple.

Spotify ha infatti dichiarato che la casa di Cupertino non permette più all’applicazione di streaming musicale di utilizzare i pulsanti del volume implementati sui suoi prodotti, per gestire i livelli di audio mentre è in uso Spotify Connect.

Per chi non lo sapesse, Spotify Connect è una delle tante funzioni che consente ai consumatori di sincronizzare l’app con altoparlanti, televisioni ed altri prodotti in grado di essere collegati mediante il Bluetooth o il Wi-Fi. Sino ad oggi, era possibile gestire il volume direttamente dai tasti fisici implementati sugli iPhone.

Ora invece, tale opportunità non risulta più utilizzabile, tanto che gli utenti sono obbligati ad utilizzare la barra del volume presente all’interno dell’app stessa. Verificando il comunicato ufficiale distribuito da Spotify nella pagina di supporto di Connect, l’azienda svedese ha dichiarato:

“Apple ha interrotto la tecnologia che permetteva a Spotify di controllare il volume per i dispositivi connessi, utilizzando i pulsanti del volume sul dispositivo. Mentre stiamo lavorando con loro per trovare una soluzione, è possibile utilizzare l’app Spotify per regolare facilmente il volume sul dispositivo connesso”.

Stando a quanto riferito poi dal portale TechCrunch, la casa di Cupertino avrebbe comunicato a Spotify che per procedere al ripristino dei controlli del volume, l’app dovrebbe accogliere l’integrazione con HomePod, l’altoparlante smart di Apple. Si tratta di un qualcosa che manca sin dal giorno del lancio del dispositivo, a differenza di altre piattaforme come YouTube Music e Pandora.

Ad ogni modo, questa problematica non interesserà le connessioni via Bluetooth ed AirPlay, né tantomeno gli utenti Android. Se su iOS si proverà a sistemare il volume mediante i pulsanti fisici dell’iPhone, l’app mostrerà una notifica, chiedendo agli utenti di sfruttare il cursore presente nell’app.

Il colosso musicale ha dunque accusato per l’ennesima volta Apple di aver violato il Digital Markets Act (DMA) e segue la recente multa di ben 1,8 miliardi di euro inflitta proprio all’azienda americana, per le restrizioni introdotte alle app di streaming musicale concorrenti e presenti sull’App Store. Anche Epic Games si è scagliata negli ultimi giorni contro Apple.