() – Apple ingrana la marcia ed effettua il sorpasso sui dispositivi Android, arrivando a superare in USA il traguardo del 50% nel corso del trimestre chiuso a giugno. Una percentuale che non fa riferimento solo alle nuove spedizioni di smartphone, ma tiene conto anche del mercato dell’usato e dei vecchi utilizzatori di iPhone (base attiva).

E’ quanto emerge sai dati di Counterpoint Research, citati dal Financial Times, in vista della presentazione del nuovo iPhone 14 mercoledì prossimo 7 settembre.

Si tratta della quota più elevata dal lancio del primo iPhone nel 2007 e del suo sistema operativo iOS poiché già l’anno successivo, il debutto del primo smartphone con sistema operativo Android, aveva adombrato la supremazia di iPhone, tanto che nel 2010 la casa della Mela era stata superata dal sistema concorrente adottato da grandi marchi come Nokia, Motorola e Blackbarry oltre che dalle case coreane

“I sistemi operativi sono come le religioni, mai cambiamenti significativi”, ricorda Jeff Fieldhack, direttore di Counterpoint, aggiungendo “questa è una pietra miliare che potremmo vedere replicata in altri paesi ricchi in tutto il mondo”.