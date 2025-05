Apple EarPods Lightning: Audio di Qualità a Portata di Mano

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Oxsana

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimi

Review: Li conoscono tutti, li hanno usati tutti almeno una volta… e ci sarà un motivo. Comodi da portare ovunque, li infili in tasca al volo e quando servono ci sono sempre. L’audio è pulito, i bassi non spaccano i vetri ma ci stanno, e per ascoltare musica in giro o rispondere a una chiamata mentre sei in movimento vanno più che bene.Il microfono si sente chiaro anche se sei per strada, e con il connettore L non devi stare a cercare adattatori o soluzioni strane. Li attacchi e via.Perfetti per chi si muove tanto, tra bus, metro o a piedi in città. Nessun fronzolo, solo roba che funziona sempre quando serve.Se vuoi stare leggero e senza pensieri, questi ancora oggi fanno la loro figura.

Reviewer: Mario

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: iPhone + earpods accoppiata vincente

Review: C’è poco da fare, se si possiedono device Apple la soluzione migliore in tema cuffie rimane scegliere earpods/AirPods e per quanto ci siano ottime alternative sul mercato, sono semplicemente la combinazione migliore se si utilizza un iPhone, vuoi per il cavo lightning, per i comandi vocali di Siri, sono semplicemente le cuffie da comprare. Il suono è abbastanza nitido con buoni alti, i bassi non saranno sicuramente quelli di cuffie premium ma si fanno valere ed il volume massimo è sufficiente per un uso quotidiano anche in ambienti più rumorosi (anche se ovviamente non isolano completamente). L’unico contro per me rimane il cavo/porta ligthtning che per riduce l’utilizzo esclusivamente all’iPhone. Tra l’altro prezzo anche contenuto per quello che si compra, brand incluso.

Reviewer: Ivana

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Originali e perfette

Review: Ho acquistato queste cuffie per il mio iPhone e devo dire che sono estremamente soddisfatto. La qualità del suono è eccellente con bassi e cristallini alti.Sono perfette per ascoltare musica e per partecipare a chiamate.Le cuffie sono molto comode da indossare, anche per lunghe sessioni. I cuscinetti auricolari si adattano bene all’orecchio e isolano efficacemente dai rumori esterni. Inoltre, il cavo è robusto e non si attorciglia facilmente, il che è un grande vantaggio.I controlli sul cavo permettono di regolare facilmente il volume, mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate senza dover toccare il telefono.In generale, queste cuffie offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e le consiglio vivamente a chiunque cerchi un paio di auricolari originali .

Reviewer: Barbara Lamorte

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buon acquisto

Review: Prodotto come da aspettative. Acquistato in sostituzione a un precedente auricolare Apple. Certo per farlo durare come il precedente, l’ho rivestito con un proteggi cavo a spirale.

Reviewer: E

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Top!

Review: Premessa: preferisco di gran lunga le cuffiette con i cuscinetti in silicone, tutte quelle che possiedo sono così, e mi piace ascoltare la musica con loro proprio per l’effetto isolamento dall’esterno, che sia attivo o passivo.Cercavo però un’alternativa semi in ear con cavo per cose come YouTube, film e serie tv dove personalmente non sento la necessità di sentire nel dettaglio, e queste EarPods sono perfette per il mio caso. Microfono ottimo. Peccato il cavo si aggrovigli così facilmente ma si sa.Attacco USB-C funziona benissimo con iPhone 15P e iPad di base. Provato anche con i miei quasi defunti Samsung (S10+ e S21+) e anche lì tutto bene. Per il prezzo non mi aspettavo granché però sono molto soddisfatta.

Reviewer: Sergio Ronca

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime

Review: Audio ottimo: buon isolamento anche con rumori molto forti come quando si è in treno o in aereo

Reviewer: Marthin

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime

Review: Tra le migliori cuffie col cavo che ho mai provato.il suono è fantastico,bassi corposi durante l’ascolto della musica e audio perfetto durante le telefonate.

Reviewer: Matteo Barbaro

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime

Review: Se non vi da fastidio il cavo, al prezzo che hanno le EarPods sono imbattibili, ottima qualità audio, buon prezzo, come tutte le precedenti versioni.

Reviewer: Vipin Rai

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Apple EarPods (USB-C) – Pure, Lossless Audio!I’ve used multiple Bluetooth earbuds including premium ones but these EarPods (USB-C) sound way better. The moment I plugged them in, I could hear details in songs I never noticed before.🔊 Sound Quality – No Compression, Just Pure AudioUnlike wireless earbuds that compress sound, these deliver clear, detailed and lossless audio. The bass is tight and punchy, vocals sound natural and instrument separation is amazing. If you listen to Apple Music Lossless, these will surprise you.🎧 Comfort & FitClassic Apple fit—lightweight, no pressure on ears and perfect for long sessions. No in-ear seal means they don’t trap heat and you can still hear your surroundings.📞 Call Quality – Clear & Natural, It beats even AirPods Pro 2nd gen.The mic is top-notch, much better than most wireless earbuds. Calls sound clear, loud and natural, making them perfect for meetings and calls.🔋 No Charging, No Latency, No Hassle✅ Zero delay in audio – great for movies and gaming.✅ No need to charge – just plug in and enjoy.❌ Average cable & durable USB-C connector – built to last, however need to use carefully.❌ A Few Things to Consider• No noise cancellation – since they’re not in-ear.• Not for bass heads – bass is clean but not overpowering.🔥 Final Verdict – Just Buy Them!For the price, nothing beats these in sound clarity, call quality and ease of use. If you care about pure audio, lossless quality and a reliable mic, just go for it.Highly recommended!

Reviewer: Vanessa& Juan

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: El mejor producto de Apple sin duda!! Si quieres tener el mejor sonido que te puede ofrecer un iPhone?ipad etc etc con su sonido espacial,estos auriculares en lo que es el apartado de sonido no tiene nada que envidiar a ningún AirPods de 200€ …si no te importa tener cable hazte con uno de estos y no te arrepentirás.

Reviewer: Client d’Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: This are seriously the best earbuds you can get without spending a fortune! I can’t believe they were less than 20 euros – that’s an absolute steal!Honestly, for that price, the sound quality is incredible. Everything sounds so clear and rich, whether I’m listening to music, podcasts, or taking calls. I was expecting them to sound tinny or cheap, but they’re surprisingly amazing.They also feel really durable. I’m not exactly the most careful person with my gadgets, but these seem like they can handle a bit of rough handling. Plus, they’re so light, I barely even notice I’m wearing them, which is a huge plus when I’m listening for a long time.Seriously, if you’re looking for a fantastic pair of earbuds and you don’t want to break the bank, you absolutely have to check out these Apple AirPods. They’re the best product Apple makes, hands down, especially at this price point. Amazing sound, durable, and super light – I couldn’t ask for more!

Reviewer: John

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: You get what you see. Works great.

Reviewer: Agata

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Idealne do słuchania przed snem bo można tak doskonale ustawić głośność, nie za cicho, nie za tubalnie. W tanich odpowiednikach zawsze brakuje tego doskonałego środka.