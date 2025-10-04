Apple e lo Scratch Gate: iPhone 17 vende nonostante i graffi

La nuova serie di iPhone ha suscitato polemiche a causa di graffi e segni sui dispositivi dimostrativi. Già prima del lancio, alcuni acquirenti avevano segnalato questo problema. Le critiche sono amplificate dal fatto che i difetti sono attribuiti non ai clienti ma ai supporti MagSafe utilizzati nei negozi.

I clienti hanno notato segni visibili sui modelli esposti, e Apple ha riferito che non si trattava sempre di graffi, ma di residui di materiale provenienti dai supporti magnetici. Questi materiali possono essere facilmente rimossi con una pulizia adeguata.

Il problema principale riguarda i supporti MagSafe, che utilizzano anelli metallici, provocando segni sul retro degli iPhone quando vengono montati e smontati ripetutamente. Per farvi fronte, Apple ha modificato gli stand per includere anelli in silicone che riducono il contatto diretto. Tuttavia, i dispositivi già colpiti non possono beneficiare di queste modifiche.

In aggiunta, ai dipendenti dei negozi è stato suggerito di pulire regolarmente i dispositivi dimostrativi, utilizzando una soluzione di pulizia con una piccola quantità di sale. Questa tecnica si è dimostrata efficace nel ridurre i segni visibili.

Nonostante la controversia, la domanda per i nuovi iPhone rimane alta. Apple ha già chiesto ai fornitori di aumentare la produzione del modello base dell’iPhone 17 di almeno il 30%. Le stime indicano che la capacità produttiva dell’intera serie potrebbe superare quella del modello precedente, senza alcun rallentamento nei tempi di consegna.