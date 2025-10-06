Apple e la svolta verso gli occhiali AR: futuro tecnologico in vista

Apple ha recentemente deciso di interrompere lo sviluppo del successore dell’Apple Vision Pro, una scelta che segna un cambiamento strategico nel panorama della realtà mista. L’azienda di Cupertino ha riconosciuto che il futuro della tecnologia non è nei visori costosi, ma negli occhiali per realtà aumentata, in grado di trasformare il nostro modo di interagire con la tecnologia.

L’Apple Vision Pro, presentato come un prodotto innovativo, è stato pensato più come una dichiarazione della presenza di Apple nel settore dell’XR che come un dispositivo per il mercato di massa. La mancanza di supporto per controller dedicati e per giochi VR tradizionali dimostra chiaramente che Apple non puntava a conquistare il pubblico della realtà virtuale, ma piuttosto a posizionarsi strategicamente per il futuro.

Il catalizzatore di questa decisione è stata la presentazione degli occhiali Ray-Ban Display da parte di Meta, che ha sottolineato una rapida evoluzione nella tecnologia AR. Investire ulteriormente nel Vision Pro “economico” non sarebbe stato vantaggioso, sottraendo risorse allo sviluppo degli occhiali intelligenti.

Meta attualmente gode di un vantaggio competitivo, avendo accumulato oltre un decennio di esperienza e dati nel campo della realtà virtuale e aumentata. I recenti modelli di occhiali Display rappresentano già un’alternativa interessante agli smartphone. La possibilità di utilizzare questi dispositivi per esperienze come visioni di film su schermi virtuali o interazione con notifiche tramite gesti apre a scenari futuri promettenti.

La sfida per Apple è significativa, ma la cancellazione del Vision Pro “economico” potrebbe liberare risorse per sviluppare occhiali AR entro il 2027, quando Meta prevede di lanciare i suoi. Anche se ci sono state difficoltà passate, l’impegno di Apple verso questa nuova direzione potrebbe rivelarsi fondamentale. Il mercato sta cambiando e la maggiore attenzione agli occhiali AR rappresenta un potenziale punto di svolta per il futuro della tecnologia.