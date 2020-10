E’ il terzo evento in streaming nel 2020 di Apple, e inizia senza troppi convenevoli con l’ad Tim Cook nel foyer dello Steve Jobs Theater. Nessun preambolo, subito un lancio di prodotto: HomePod Mini.

HomePod Mini. La formula del keynote-show è stata perfezionata, con una regia attenta per il lancio di questo speaker smart che punta su qualità del suono, privacy e skill di intelligenza artificiale. Una delle capacità più importanti del nuovo speaker è la presenza della tecnologia Ultra Wide Band, attraverso cui HomePod Mini riconosce la presenza dell’iPhone e può “traslare” l’audio dal telefono direttamente sullo speaker. Oltre che con Apple Music può funzionare con altri servizi musicali in streaming tra cui Amazon Prime Music, ma per il momento non con Spotify. E del resto la situazione tra Apple e Spotify al momento non è esattamente rilassata. La versione di Siri presente su questo speaker è potenziata e l’altoparlante funziona anche da assistente per la domotica, controllando i dispositivi connessi comportandosi come un hub centrale. Interessante la capacità “Intercom” attraverso cui HomePod Mini può funzionare da “comunicatore” per messaggi e notifiche in tempo reale, in audio, che possono essere inviati da ogni dispositivo Apple personale e familiare.

iPhone 12, arriva il 5G. L’iPhone 12 atterra sul palco dello Steve Jobs Theater all’Apple Park, il gigantesco quartier generale circolare dove ha sede l’azienda della Mela. E porta in dote parecchie novità, una su tutte, il vero segno del cambio di epoca per il suo prodotto più famoso: il 5G. Ma ad Apple naturalmente non poteva bastare, e così questa nuova generazione cambia forma e colori. E display, con il Super Retina XDR su tutti i modelli. C’è anche una nuova tecnologia per irrobustire il display, lo Scudo ceramico (Ceramic shield), che Apple dichiara essere quattro volte più resistente alle cadute.