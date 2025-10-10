Apple e il design: l’eredità di Jobs nel futuro tecnologico

Apple ha pubblicato un video intitolato “Design is how it works” sul suo canale YouTube, presentato all’evento dedicato all’iPhone 17. Il filmato include una famosa citazione di Steve Jobs, estratta da un’intervista del 2003: “Il design non è solo ciò che appare o che si tocca. Il design è il modo in cui funziona”. Questa frase continua a incarnare la filosofia di Apple dopo oltre vent’anni.

Il video sottolinea che design e funzionalità sono inseparabili. Apple presenta i suoi prodotti come frutto di un equilibrio tra estetica, ergonomia e facilità d’uso, una visione che ha caratterizzato l’azienda sin dai tempi dell’iMac originale. Le immagini mostrano diversi prodotti come iPhone, Mac e Apple Watch, accompagnate da una colonna sonora minimalista, evidenziando la cura nel design.

L’utilizzo delle parole di Jobs per aprire l’evento non è casuale. L’intervista del 2003, in cui Jobs parlava con Jony Ive riguardo ai primi iPod e al concetto di design “dal di dentro verso l’esterno”, rappresenta un momento cruciale nella storia di Apple. Riproporre queste idee aiuta a legare l’identità del marchio alle sue origini, specialmente in un contesto di rapidi cambiamenti legati a iOS 26 e al nuovo linguaggio visivo.

Tuttavia, la decisione di richiamare Jobs ha suscitato opinioni contrastanti. Alcuni osservatori hanno notato un’incongruenza tra le sue idee e le scelte estetiche più audaci di Apple negli ultimi mesi, in particolare nella nuova interfaccia di iOS. Altri commentatori sostengono che il messaggio del video si riferisca all’intero ecosistema Apple, che continua a evolversi nell’integrazione tra hardware e software.