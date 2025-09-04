19.7 C
Apple e il Declino nel Settore dell’Intelligenza Artificiale

Apple sta fronteggiando un nuovo indebolimento nel suo team di intelligenza artificiale. Recentemente, il ricercatore di robotica Jian Zhang ha lasciato l’azienda per unirsi a Meta Robotics. Durante il suo tempo in Apple, Zhang lavorava sulle tecnologie di automazione e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti futuri. La sua partenza, insieme a quella di altri tre ricercatori del gruppo di Foundation Models, segna una perdita significativa, poiché altri esperti si sono trasferiti verso OpenAI e Anthropic.

Dall’inizio dell’anno, Apple ha visto abbandonare almeno una dozzina di specialisti in intelligenza artificiale, principalmente diretti verso Meta e altri concorrenti. Tra le partenze più rilevanti si trova quella di Ruoming Pang, capo del team Foundation Models, che è stata attratta da un pacchetto stipendiale senza precedenti offerto da Meta.

Secondo il Financial Times, queste uscite sono indicate come una “crisi di fiducia” nelle strategie future di intelligenza artificiale di Apple. L’azienda sta tentando di recuperare, puntando a una nuova versione di Siri basata su modelli linguistici avanzati, ma ha già subito ritardi significativi, specialmente con la feature di Apple Intelligence prevista per iOS 18, causando frustrazione tra i membri del team.

Inoltre, Apple sta esplorando la possibilità di collaborazioni con terze parti, come OpenAI e Google, per migliorare Siri. Tuttavia, questa titubanza sta generando malcontento all’interno del team, con alcuni membri che cercano attivamente altre opportunità lavorative. L’uscita di Zhang rappresenta quindi un sintomo di problematiche più ampie che coinvolgono Apple nel settore dell’intelligenza artificiale, mentre competitori come Meta continuano a investire e reclutare talenti.

