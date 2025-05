Apple e AI: in arrivo nel 2026 un nuovo dispositivo rivoluzionario

LOS ANGELES – Si prepara a debuttare nel 2026 un dispositivo che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel mondo della tecnologia. Nato dalla collaborazione tra Jony Ive, storico designer di Apple, e Sam Altman, CEO di OpenAI, il progetto promette di portare sul mercato un prodotto radicalmente diverso da tutto ciò che esiste oggi.

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2023 a Los Angeles, lontano dai riflettori ma carico di significato: entrambi hanno condiviso una visione comune sul futuro dell’intelligenza artificiale e del design tecnologico. Da quell’incontro è partita l’idea di creare un nuovo tipo di dispositivo, che non fosse né smartphone né indossabile tradizionale, ma una presenza costante, intelligente e discreta nella vita delle persone.

Non uno smartphone, non un wearable: un compagno AI

Il nuovo dispositivo sarà progettato per interagire con l’utente in modo naturale, sfruttando l’intelligenza artificiale per comprendere il contesto, anticipare le esigenze e offrire supporto senza bisogno di essere “usato” nel senso tradizionale. Si parla di un’interazione basata su voce, gesti o percezione ambientale, con un design minimale che punta a rendere la tecnologia invisibile ma sempre presente.

Secondo quanto emerso finora, non avrà uno schermo tradizionale né richiederà attenzione costante: sarà piuttosto un assistente personale digitale, che si integra silenziosamente nella routine quotidiana, pronto ad agire solo quando serve.

Un team di ex ingegneri Apple e una startup dedicata

A dare forma al progetto è la startup “io”, fondata da Ive e composta da un team di ex ingegneri Apple. Il gruppo ha ricevuto un investimento multimiliardario per sviluppare questo nuovo prodotto, descritto come “il dispositivo tecnologico più innovativo mai creato finora”.

Il progetto, ancora in fase prototipale, punta a creare una nuova categoria di dispositivi, capace di superare la logica degli schermi e dell’interazione touch, ormai considerata obsoleta da molti esperti del settore.

Il contesto Apple: l’era di Apple Intelligence

Questo annuncio si inserisce in un contesto più ampio, in cui anche Apple ha già mostrato la sua direzione con “Apple Intelligence”, il nuovo sistema basato su AI integrato in iPhone, iPad e Mac. Questo ecosistema introduce funzioni avanzate di generazione di contenuti, assistenza personalizzata e integrazione profonda con Siri, tutto con un occhio attento alla privacy e alla sicurezza dei dati.

Nonostante il nuovo dispositivo non sia ufficialmente marchiato Apple, la continuità con la filosofia Apple è evidente, e non si escludono in futuro forme di compatibilità o collaborazione tra le due realtà.

Cosa aspettarsi nel 2026

Il dispositivo verrà lanciato nel corso del 2026, ma è già considerato da molti analisti come uno dei progetti più ambiziosi e attesi degli ultimi anni. Se manterrà le promesse, potrebbe modificare profondamente il rapporto tra esseri umani e tecnologia, dando inizio a una nuova fase in cui la tecnologia scompare alla vista ma diventa sempre più presente nella vita.

Una rivoluzione silenziosa, nata da un incontro a Los Angeles, destinata a cambiare tutto.