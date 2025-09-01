Apple dichiara obsoleti nuovi Mac e iPhone in Italia

Apple ha aggiornato le liste dei dispositivi “obsoleti” e “vintage”, segnando un cambiamento significativo per i suoi Mac e iPhone. Tra i modelli esclusi dal supporto ufficiale ci sono portatili e smartphone introdotti diversi anni fa, creando difficoltà per gli utenti che desiderano mantenere i loro dispositivi.

Recentemente, Apple ha inserito nuovi modelli nella categoria dei prodotti “obsoleti”, tra cui l’ultima versione del MacBook Air con display da 11 pollici, lanciata nel 2015. Questo segnala la conclusione di un’era per i portatili ultra-leggeri dell’azienda, molto apprezzati per la loro portabilità. Anche il MacBook Pro da 13 pollici con 4 porte Thunderbolt 3 e il MacBook Pro da 15 pollici, entrambi del 2017, sono stati classificati come obsoleti.

La classificazione “obsoleto” implica che Apple e i suoi fornitori autorizzati non forniranno più riparazioni né parti di ricambio per questi dispositivi. Pertanto, chi possiede questi modelli dovrà cercare soluzioni alternative per la manutenzione.

Per quanto riguarda gli iPhone, oltre all’iPhone 8, anche l’iPhone 8 Plus è stato inserito nella lista dei dispositivi “vintage”. I dispositivi classificati come vintage possono ancora ricevere alcune riparazioni tramite Apple Store e fornitori autorizzati, ma solo se le parti necessarie sono disponibili. Se non ci sono componenti disponibili, gli utenti potrebbero avere difficoltà a riparare i propri dispositivi attraverso canali ufficiali.

È fondamentale per gli utenti monitorare lo status dei loro dispositivi Apple e pianificare eventuali sostituzioni o riparazioni.