Apple Developers Conference a giugno, iOS 17 e (forse) la realtà virtuale

Apple ha ufficialmente annunciato l’edizione 2023 del World Wide Developers Conference, che si terrà all’Apple Park dal 5 al 9 giugno, con keynote di apertura che presenterà tutte le novità software per i device Apple. Saranno presentate quindi le nuove versioni di iOS 17 e iPadOS 17, che dovrebbero presentare un nuovo aspetto per l’home page e i widget, e introdurre importanti novità per l’always on display nel caso dello smartphone. Ci saranno anche macOS 14, watchOS 10, e tvOS 17. Tutte le voci di corridoio sembrano però confermare che sarà questo l’evento in cui verrà mostrato per la prima volta realityOS, il sistema operativo che animerà il nuovo dispositivo Apple dedicato alla realtà aumentata e virtuale. Dopo numerosi rinvii, quindi, gli occhiali magici di Apple dovrebbero mostrarsi, rivelando esattamente che cosa saranno in grado di fare per rendere le realtà digitali davvero appetibili per il grande pubblico. Sembra che l’headset verrà venduto entro la fine dell’anno, con un primo modello che sarà decisamente costoso (si parla dell’ordine di migliaia di dollari) ma aprirà le porte a un mercato del tutto nuovo. Il primo iPhone, del resto, costava 599 dollari: una cifra notevole per uno smartphone, nel 2007.