Apple costretta a consentire acquisti in-app in Brasile

L’autorità antitrust brasiliana, Cade, ha emesso una decisione che obbliga Apple a rimuovere le restrizioni sugli acquisti in-app entro venti giorni. Questa pronuncia deriva da una denuncia presentata nel 2022 da Mercado Libre, un’importante piattaforma di e-commerce. Da ora in poi, gli sviluppatori di app potranno gestire autonomamente pagamenti e abbonamenti, introducendo un quadro normativo più favorevole e potenzialmente rivoluzionando la monetizzazione delle applicazioni mobili in Brasile.

Cade ha stabilito che Apple deve consentire agli sviluppatori di applicazioni di gestire autonomamente i loro metodi di pagamento. Questa decisione è indicativa della crescente pressione sulle prassi commerciali di Apple, che affronta iniziative simili in Europa, Giappone e Stati Uniti. La pronuncia segna un momento cruciale in cui i regolatori cercano di promuovere maggiore concorrenza nel mercato delle app, contrariamente agli sforzi di Apple per mantenere il controllo sulla propria piattaforma.

Se Apple non rispetterà l’ordinanza entro il termine fissato, rischia multe significative di 43.000 dollari al giorno. Questa misura è stata adottata per garantire una rapida conformità alle nuove regole e dimostra la ferrea intenzione dei regolatori brasiliani di mantenere un ambiente competitivo e leale per gli sviluppatori. Si tratta di un passo significativo verso la responsabilizzazione delle prassi commerciali consolidate nel mercato delle applicazioni.

L’impatto della decisione dell’antitrust potrebbe essere ampio e profondo per il mercato delle app in Brasile. Con la possibilità di gestire i propri sistemi di pagamento, gli sviluppatori potrebbero assistere a un aumento della competitività, creando nuove opportunità di crescita per le aziende di software. Questa situazione potrebbe stimolare l’innovazione e offrire una gamma più ampia di scelte per i consumatori. Tuttavia, rimane da vedere come risponderà Apple e quali adattamenti apporterà per conformarsi alle nuove normative.

In sintesi, la decisione di Cade rappresenta un significativo cambiamento nel panorama delle app in Brasile, potenzialmente beneficiando sviluppatori e consumatori, mentre Apple si trova a dover affrontare una nuova realtà normativa.