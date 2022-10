Apple corre dopo i risultati trimestrali nonostante dati vendite iPhone

– Ottima giornata per Apple, che mostra un’ottima performance dell’8,42% al Nasdaq, dopo aver fatto male iieri sera in seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali in chiusura del mercato.

La casa della Mela morsa ha chiuso il quarto trimestre fiscale con ricavi in aumento dell’8,1% a 90,1 miliardi di dollari, superando le attese del mercato che stimavano 89 miliardi di euro, ma il fatturato da iPhone è aumentato del 9,7% a 42,6 miliardi, deludendo le attese che indicavano ricavi per 43,2 miliardi. I ricavi da Mac sono aunmentati in vece del 25% a 11,5 miliardi. utile netto si è portato a 20,2 miliardi di dollari dai 20,5 miliardi dell’anno prima, mentre l’EPS è salito a 1,29 dollari da 1,24 USD risultando leggermente al di sora del consensus di 1,27 USD.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa di Cupertino rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il quadro tecnico di Apple suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 150,9 USD con tetto rappresentasto dall’area 160. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144,8.