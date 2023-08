Apple conferma: i nuovi iPhone verranno mostrati il 12 settembre

Apple ha confermato che il 12 settembre alle 19 ora italiana trasmetterà online dall’Apple Park di Cupertino, in California, l’evento per mostrare la nuova linea di iPhone 15. La line-up di smartphone della Mela quest’anno introdurrà diverse novità per tutti e quattro i modelli presenti: su tutti, in primis, sarà presente la porta di ricarica USB-C, che sostituirà la Lightning dieci anni esatti dopo il suo debutto su iPhone 5. Questo dovrebbe garantire, almeno sui modelli Pro, anche una velocità di ricarica maggiore ad almeno 35 watt. Sebbene iPhone 15 e iPhone 15 Plus manterranno lo stesso design della generazione precedente, dovrebbero ereditare da iPhone 14 Pro la fotocamera principale da 48 megapixel (contro i 12 della precedente generazione), e anche la Dynamic Island interattiva al posto della notch sulla parte frontale. Per quanto riguarda i due modelli Pro, uno da 6.1 e uno da 6.7 pollici come da tradizione, verrà introdotto un nuovo design che tornerà alle linee arrotondate sui lati e ci dovrebbe essere un nuovo testo programmabile al posto dello slide per il silenzioso. Il modello con lo schermo più grande, inoltre, dovrebbe chiamarsi Ultra e non più Pro Max, e offrire migliorie rispetto a quello Pro a cominciare da un nuovo zoom ottico periscopico che garantirà un ingrandimento 6x o 10x senza perdita di qualità. Con l’introduzione della porta USB-C dovrebbero arrivare anche dei nuovi accessori con lo stesso ingresso, a cominciare da un nuovo MagSafe e un nuovo Battery Pack. Infine, quest’anno Apple non produrrà cover in pelle, che dovrebbero essere sostituite da una versione in alcantara o nylon intrecciato.