Apple citata in giudizio: azionisti contro Siri e vendite

Venerdì Apple (AAPL) è stata citata in giudizio da azionisti in una proposta di class action, accusandola di aver minimizzato il tempo necessario per integrare funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale nel suo assistente Siri. Questa situazione avrebbe danneggiato le vendite di iPhone e il prezzo delle azioni. La denuncia è stata presentata presso un tribunale federale a San Francisco e richiede un risarcimento non specificato per gli azionisti che hanno subito perdite nell’anno conclusosi il 9 giugno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: it.tradingview.com