Apple celebra il Black History Month con un nuovo cinturino

Apple commemora il Black History Month presentando contenuti e prodotti che celebrano la cultura e la comunità nere. L’azienda della Mela ha presentato un’edizione speciale del cinturino Sport Loop Black Unity per Apple Watch, disponibile a 49 euro, insieme con un nuovo quadrante e un nuovo sfondo per iPhone abbinati. Le celebrazioni per il Black History Month di febbraio porteranno sui dispositivi Apple nuovi contenuti, fra cui una serie di guide create dallo Smithsonian per Mappe di Apple, raccolte di programmi TV e film curate da Jelani Cobb, preside della scuola di giornalismo della Columbia University e firma del periodico The New Yorker, e altri ancora su Apple Music, Apple Podcast e Apple Fitness+. Inoltre, nell’ambito della Racial Equity and Justice Initiative (REJI), Apple estenderà il suo sostegno a cinque organizzazioni che si impegnano a valorizzare le comunità Black e Brown liberandone il potenziale creativo attraverso la tecnologia.

Sul cinturino Sport Loop Black Unity, l’intreccio astratto su più livelli dà un effetto tridimensionale alla parola “Unity”, intessuta con fili rossi, verdi e neri in omaggio alla bandiera panafricana. Il quadrante “Mosaico dell’unità” è composto da varie forme geometriche verdi, nere, rosse e gialle, e allo scorrere dei minuti, ogni numero si fonde con pezzi di altri numeri per trasformarsi in una nuova forma. Chi ha un iPhone può esprimere il proprio sostegno anche con il nuovo sfondo Unity per la schermata di blocco. Apple sostiene Art Gallery of New South Wales (Sydney), Ghetto Film School (New York, Los Angeles, Londra), Music Forward (Los Angeles), Shout Mouse Press (Washington, D.C.) e il National Museum of African American Music (Nashville, Tennessee).