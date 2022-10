Apple aumenta i prezzi dei suoi servizi in abbonamento, ecco quali

Apple ha modificato verso l’alto il prezzo di alcuni dei suoi servizi in abbonamento, in tutto il mondo. Apple Music, il più popolare tra questi, passa da 9,99 euro per l’abbonamento individuale a 10,99 euro. L’abbonamento per famiglie passa da 14,99 euro a 16,99, per un aumento di 2 euro. Apple TV+, il servizio che propone film e serie originali, passa dai 4,99 euro proposti sin dal lancio, a 6,99 euro. Infine aumenti tra i 2 e 3 euro per Apple One, l’abbonamento che racchiude tutti gli altri di Apple in un’unica soluzione. Apple One individuale passa da 14,95 euro a 16,95, Apple One Famiglia va da 19,95 euro a 22,95 euro, e infine Apple One Premium, che comprende anche Fitness+, passa da 28,95 euro a 31,95. Non aumentano i prezzi di Fitness+, il servizio per allenarsi, e quelli di iCloud e dello spazio extra per lo storage sulla nuvola. Rimane allo stesso prezzo anche l’abbonamento alla selezione di videogiochi Apple Arcade. Ultimamente Apple è stata molto criticata per aver aumentato considerevolmente i prezzi dei suoi prodotti, come ad esempio l’iPad di decima generazione presentato la scorsa settimana e che parte da un prezzo di 589 euro.