Apple assume esperti IA, “l’intelligenza artificiale cambierà per sempre iPhone”

Mentre Google e Microsoft sono molto chiare sull’entusiasmo che nutrono nei confronti dell’intelligenza artificiale, i piani di Apple a riguardo sono ancora avvolti dal mistero. La casa di Cupertino potrebbe svelare qualcosa in più al WWDC di giugno, ma nel frattempo, nel solo mese di maggio, Apple ha pubblicato 28 nuovi annunci di lavoro incentrati sull’intelligenza artificiale, comprese richieste per posizioni come ingegneri informatici, ricercatori, project manager. Ancora di più, la Mela è convinta che l’IA generativa, la stessa alla base di ChatGPT di OpenAI, trasformerà per sempre i device Apple. Il fatto che l’azienda abbia pubblicato ben 28 annunci per posizioni di spicco nel solo settore AI fa pensare che i piani della compagnia a riguardo siano imminenti. In totale, ci sono 88 annunci di lavoro in Apple con la parola “AI” nel titolo, più di un terzo sono stati pubblicati questo mese e la metà sono di quest’anno, segno evidente che Apple non riposa sugli allori quando si parla di intelligenza artificiale. Tim Cook, CEO dell’azienda, ha più volte ribadito che l’intelligenza generativa è una tecnologia molto interessante, ma che al momento ha diverse problematiche per essere immessa sul mercato consumer. Basti vedere le polemiche intorno a ChatGPT, il bot di OpenAI che ha aperto una finestra sui rischi dell’AI generativa senza controllo. Google, d’altro canto, sta integrando gradualmente l’IA nella sua ricerca web, per cominciare.