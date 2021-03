Come lo scorso anno, la Worldwide Developer Conference 2021 di Apple, WWDC, sarà tutta online e avrà luogo dal 7 al 21 giugno. La trentaduesima edizione del tradizionale appuntamento annuale con gli sviluppatori replicherà la formula già sperimentata con successo lo scorso anno, sarà completamente gratuita e vedrà la presentazione, al netto di ogni ragionevole dubbio, delle nuove versioni dei sistemi operativi Apple. Vedremo quindi iOS15, iPadOS 15 e le piattaforme per Mac con MacOS12, WatchOS8 e TvOS 15.

Ci saranno i tradizionali approfondimenti tematici riservati agli sviluppatori ma le novità per tutti saranno probabilmente anche altre. Vista la recente introduzione del chip M1 nei Mac, è prevedibile che alla WWDC si vedranno nuovi Macbook Pro di fascia alta con una nuova iterazione di Apple Silicon, il Soc della Mela, dedicate all’utenza più professionale. A farlo intuire è la grafica dell’evento, con un ragazzo che apre un Macbook proprio come Craig Federighi, Vp della Mela, aveva fatto nel video di presentazione del Mac M1 lo scorso anno.

La recente uscita dai listini di Apple dell’iMac Pro lascia intendere che con buona probabilità si vedranno anche i nuovi iMac, con una versione potenziata del chip serie M. E forse anche l’atteso iPad Pro con display MiniLed e porta Thunderbolt. Ma naturalmente per ora è tutto avvolto dal mistero. Come ogni anno. E come ogni anno, Repubblica seguirà la WWDC in tempo reale.