Apple al lavoro sulle nuove AirPods Max e sulle AirPods da 99 dollari

L’analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che secondo le proprie fonti Apple avrebbe in programma una versione aggiornata delle cuffie over the ear AirPods Max e una. nuova versione entry level delle AirPods, con prezzi a partire da 99 dollari. Lanciate nel dicembre del 2020, le AirPods Max dovrebbero arrivare con una nuova versione nella seconda metà del 2024, con suono migliorato e il supporto per l’audio lossless. Le AirPods economiche dovrebbero vedere la luce qualche mese prima, ma comunque non nell’immediato: secondo l’insider la casa della Mela nel 2023 sarà impegnata nella presentazione e nel lancio dei nuovi occhiali per la realtà mista, una nuova categoria d’oggetto molto attesa che dovrebbe segnare l’ingresso di Cupertino nella prossima generazione di dispositivi hi-tech. Sul fronte delle cuffie, Apple ha da poco lanciato la seconda generazione di AirPods Pro, con audio migliorato, cancellazione del rumore potenziata e il controllo del volume direttamente sugli auricolari.