Apple AirTag in confezione da 4

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (iPhone 11 e successivi)

Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è

Attiva la modalità Smarrito su AirTag per ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è

Nella rete Dov’è, tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy

I dati e la cronologia di localizzazione non vengono mai memorizzati sull’AirTag

La batteria dura più di un anno e può essere sostituita e AirTag resiste all’acqua e alla polvere (rating di grado IP67)

Dispositivi compatibili: iPhone SE, iPhone 6s e successivi, iPod touch (settima generazione), con iOS 14.5 o versione successiva; iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive), iPad Air 2 e successivi, iPad mini 4 e successivi, con iPadOS 14.5 o versione successiva.