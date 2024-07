Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning

159,00€ - 141,55 €

Prezzo:







Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica

Taglia unica

Sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate

Resistenza al sudore e all’acqua per AirPods e custodia di ricarica

Custodia di ricarica Lightning o MagSafe

Fino a 6 ore di ascolto

Fino a 30 ore totali di ascolto

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”

Sono facili da configurare, capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro

Puoi condividere l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods